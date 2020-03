San Giustino – Il Comune attiva il servizio di consegna farmaci e beni alimentari a domicilio per tutta la durata dell’emergenza sanitaria da Coronavirus

Da oggi, giovedì 12 marzo, il Comune di San Giustino attiva un servizio di utilità sociale rivolto alle persone anziane, ovvero sopra i 65 anni, che non possono ricevere supporto dai propri familiari e alle persone fisicamente fragili a causa di patologie croniche.

Il provvedimento sarà attivo per tutta la durata dell’emergenza sanitaria nazionale legata alla diffusione del Coronavirus e a seguito delle restrizioni introdotte dal Decreto #IoRestoaCasa.

Il servizio, erogato grazie alla collaborazione volontaria dell’ANPAS Croce Bianca e del Gruppo di Protezione Civile Locale prevede la consegna a domicilio su richiesta di medicinali e i beni di prima necessità.

Gli interessati possono contattare il numero 075.8520049, operativo tutti i giorni, 24 ore su 24 dove risponderà un operatore al quale si dovranno fornire le proprie generalità, l’indirizzo e i servizi di base ai quali si vuole fare accesso.

I servizi di utilità sociale individuati sono la consegna farmaci, la consegna della spesa alimentare e di beni di prima necessità, i servizi essenziali di base (come il pagamento delle bollette o le ricariche telefoniche) e la consegna sacchi per la raccolta differenziata.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati