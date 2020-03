Nuove misure per l’emergenza da Covid-19: da venerdì 13 marzo resteranno chiusi i centri di raccolta dei rifiuti in Altotevere e saranno sospesi i servizi a chiamata per il ritiro degli ingombranti

L’amministratore unico di Sogepu Cristian Goracci rende noto che l’azienda ha adottato nuove misure in attuazione dei Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8, del 9 e dell’11 marzo per la gestione e il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Da domani, venerdì 13 marzo, saranno chiusi al pubblico i centri di raccolta dei rifiuti (isole ecologiche) gestiti da Sogepu nei comuni di Città di Castello, San Giustino, Citerna, Pietralunga, Montone e Monte Santa Maria Tiberina e saranno sospesi i servizi a chiamata per il ritiro dei materiali ingombranti nei comuni di Città di Castello, San Giustino e Citerna.

Nei comuni di Città di Castello e San Giustino continueranno a essere svolti regolarmente i servizi di raccolta a domicilio (anche su chiamata) del verde derivante dalla manutenzione di giardini e orti, che è necessario per il procedimento di trattamento del rifiuto organico negli impianti del Polo di Belladanza.

I provvedimenti adottati da Sogepu, in accordo con le amministrazioni comunali interessate, saranno in vigore fino a nuova comunicazione.

La sospensione dei servizi risponde all’esigenza di eliminare occasioni di assembramento o contatto tra addetti e utenti, con l’obiettivo tutelare la salute pubblica, ma anche la continuità dell’operatività dell’azienda, chiamata ad assicurare servizi pubblici essenziali quali il ritiro e il trattamento dei rifiuti nell’interesse della collettività.

In attuazione delle ultime disposizioni del Governo sono state ulteriormente aumentate le precauzioni per l’accesso agli uffici dell’azienda: i cittadini sono tenuti rivolgersi unicamente via telefono o mail al personale della sede di via Elio Vittorini 27, a Cerbara di Città di Castello (numero verde 800.132152, mail info@sogepu.com), e agli addetti dell’Ufficio Tari (telefono 075.8510846, mail tributi@sogepu.com).

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati