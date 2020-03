Emergenza coronavirus: chiuse attivita’ commerciali, tranne alimentari e servizi essenziali. Il sindaco: “state a casa. Attenti alle fake news. fidatevi Solo delle fonti ufficiali”. Sul sito del comune gli aggiornamenti e le informazioni

“Le nuove misure ribadiscono e estendono alle attività commerciali quanto già disposto” dichiara il sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta sottolineando come “il comportamento da adottare per tutti è quello di stare a casa e limitare al minimo indi-spensabile i rapporti interpersonali e le occasioni di trasmissione del contagio. Non è piacevole per nessuno, ma è quello che dobbiamo fare in questo momento di emer-genza”. “Invito inoltre a guardarsi dalle fake news. Sono tante le chiacchiere in libertà che sento in questo ore e che alimentano solo la confusione. Fidatevi solo di siti e fonti ufficiali. Stiamo lavorando tutti insieme per superare le difficoltà in cui ci troviamo con un grande senso di solidarietà l’uno verso l’altro. Deve prevalere la parte migliore di noi e aiutarci ad uscire dall’emergenza nel modo più rapido possibile”. Il comune di Città di Castello nel sito istituzionale, http://www.cittadicastello.gov.it, ha attivato una pagina speciale “Coronavirus” che è aggiornata costantemente e nella quale sono pubblicate tutte le notizie ed i documenti rilevanti per i cittadini. Le stesse informazioni sono a disposizione nella Pagina Facebook Comune di Città di Castello. Gli uffici comunali hanno rior-ganizzato le modalità di erogazione del servizio, in particolare: sospensione dell’apertura di tutti i musei, degli asili nido e della scuola di musica, della Biblioteca, chiusura degli impianti sportivi compresi quelli gestiti da Polisport. Sospensione di tutti i mercati: martedì a Trestina e Città di Castello, giovedì e sabato a Città di Castello. Scale mobili chiuse dalle 18.00. Il Giudice di Pace fino al 22 marzo 2020 rimane aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 10.00; per le asseverazioni il mercoledì dalle 9.00 alle 10.00. Chiuso il sabato. Si invita a ricorrere al telefono o alla posta elettronica per avvalersi o contattare i servizi del comune lo Sportello del cittadino. Qualora fosse necessario depositare documenti, non trasmissibili elettronicamente, è necessario concordare con gli uffici interessati un appuntamento. I recapiti sono pubblicati sul sito dell’Amministrazione Trasparente. Per l’Anagrafe e Stato civile sono pubblicati nella Pagina speciale del sito del comune i moduli di più frequente uso da parte dell’utente. E’ possibile richiedere per posta elettronica la produzione di certificati. In ogni caso è in funzione il centralino del Comune 075/85291 o il Comando della Polizia municipale

