Coronavirus: consegna dei farmaci a domicilio, proposta del Comune di Sansepolcro e accolta da tutti farmacisti del territorio

Consegna dei farmaci a domicilio da parte dei farmacisti. Si tratta di un’iniziativa importante in questo momento di difficoltà, proposta dal Comune di Sansepolcro e accolta da tutti farmacisti del territorio

Possono usufruirne tutti coloro che sono impossibilitati a muoversi e tutti coloro che, per le nuove disposizioni, sarebbe preferibile che non lasciassero le loro abitazioni. Il cittadino può telefonare al proprio medico di famiglia, indicando la farmacia di riferimento che si farà carico del servizio. Sarà il farmacista, infatti, a ritirare la ricetta e a contattare l’assistito per la consegna e l’eventuale pagamento (se previsto ovviamente). Chiaramente il cittadino può contattare la farmacia anche in modo autonomo, senza riferirsi al proprio medico.

“Non avevamo dubbi che la comunità biturgense si sarebbe organizzata per sostenere la cittadinanza tutta – dichiara l’assessore Paola Vannini – Il ringraziamento di tutta l’amministrazione comunale va ai farmacisti che stanno implementando il loro impegno a sostegno delle fasce fragili e di chi ha bisogno. Come amministrazione promuoviamo collaborazioni e iniziative che rendano sempre più solidale e coesa la nostra comunità”.

Ecco i dati di tutte le farmacie:

FARMACIA CANTUCCI

Via XX Settembre 90

Tel 0575 742083

FARMACIA GALARDI

Via dei Montefeltro 1

Tel 0575 742016

FARMACIA DI PORTA FIORENTINA

Piazza della Repubblica 1

Tel 0575 741065

FARMACIA DI PORTA ROMANA

Via Dogana Vecchia 2

Tel 0575 744514

FARMACIA SANTA FIORA

Via Divisione Garibaldi 13

Tel 0575 749939

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati