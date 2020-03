Coronavirus: Comando Polizia Municipale di Sansepolcro “importante il rispetto delle misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza”

La Polizia Municipale di Sansepolcro ricorda l’importanza di rispettare le misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da “COVID-19”.

Come Comando di Polizia Municipale stiamo ricevendo numerose richieste, di vario genere, e quesiti sulle recenti disposizioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito ai comportamenti da tenere relativi agli spostamenti, alla mobilità e attività motoria.

Teniamo alla sicurezza dei cittadini ed utenti quindi comunichiamo che le prescrizioni impartite all’art. 1 comma 1 lett. a del DPCM dispongono che gli spostamenti delle persone fisiche sul territorio sono consentiti unicamente se motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero motivi di salute.

Si rileva, quindi, che l’elemento fondante sotteso è quello di fare in modo che le persone, in questo contingente momento di emergenza, rimangano all’interno delle proprie abitazioni, limitando al massimo le uscite nell’ambito del proprio Comune di residenza o domicilio, solo per validi motivi, verificando con la massima responsabilità, che le stesse siano effettivamente indispensabili e indifferibili.

Ci auguriamo, quindi, che questo momento finisca il prima possibile, ma dobbiamo collaborare tutti per un contenimento del virus, rispettando i consigli e disposizioni delle Autorità così da tornare prima possibile alla normalità.

