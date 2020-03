Emergenza coronavirus: sospesi mercati, scale mobili chiuse alle 18.00

Emergenza Coronavirus: In linea con le misure del DPCM del 10 Marzo 2020, l’erogazione di alcuni servizi del Comune di Città di Castello è stata rimodulata per garantire il rispetto delle prescrizioni a contrasto dell’emergenza Covi-d 2019. In particolare oltre alle modifiche già assunte, con un’ordinanza oggi sono stati sospesi i mercati settimanali fino al 3 aprile 2020 e precisamente del mercato settimanale del martedì a Trestina; del mercato agroalimentare del martedì a Città di Castello; del mercato settimanale del giovedì a Città di Castello; del mercato settimanale del sabato a Città di Castello. Le scale mobili chiuderanno alle 18.00 a partire da oggi, mercoledì 11 marzo 2020. Il comune di Città di Castello ribadisce le misure già assunte: sospensione dell’apertura di tutti i musei, degli asili nido e della scuola di musica, della Biblioteca, chiusura degli impianti sportivi compresi quelli gestiti da Polisport.Si invita a ricorrere al telefono o alla posta elettronica per avvalersi o contattare i servizi del comune, per lo Sportello del cittadino e per Anagrafe e Stato Civile. Qualora fosse necessario depositare documenti, non trasmissibili elettronicamente, è necessario concordare con gli uffici interessati un appuntamento. I recapiti sono pubblicati al questo indirizzo, https://trasparenza.comune.cittadicastello.pg.it/pagina65_telefono-e-posta-elettronica.html.E’ possibile richiedere per posta elettronica la produzione di certificati. Tutta la modulistica da usare è pubblicata sull’Home Page del sito istituzionale. Il Giudice di Pace fino al 22 marzo 2020 rimane aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 10.00; per le asseverazioni il mercoledì dalle 9.00 alle 10.00. Chiuso il sabato. In ogni caso è in funzione il centralino del Comune 075/85291 o il Comando della Polizia municipale 075/8529222. Tutte le informazioni ed i documenti sul sito istituzionale del comune alla sezione Speciale Coronavirus anche sull’Home Page. Nella Pagina Facebook Comune di Città di Castello sono pubblicati in tempo reale tutti gli aggiornamenti.

