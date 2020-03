Coronavirus: sospese tutte i li e attività del Panathlon Valtiberina

In questo momento di criticità e di potenziale pericolo che sta vivendo il nostro Paese a causa dell’emergenza COVID19, il Panathlon esprime la propria solidarietà e vicinanza a tutti voi e alle famiglie che si trovino in situazioni di difficoltà e di sofferenza.

Poiché è importante che movimenti come il Panathlon non si discostino dalla linea di comportamento condivisa da tutto il mondo dello sport, si invitano i soci a seguire i comunicati e le indicazioni fornite dalle autorità governative e territoriali in materia di protezione per limitare la diffusione del virus, e si esortano ad applicare le restrizioni ed i comportamenti prudenziali nell’attività sociale.

Il Club Valtiberina, aderendo all’invito del distretto Italia, sospende le iniziative programmate, le conviviali e le manifestazioni pubbliche di qualsiasi genere in attesa del normalizzarsi della situazione.

Con la speranza che questo momento si possa concludere rapidamente e che la situazione si risolva nel miglior modo possibile invio i più cordiali e amichevoli saluti.

Il Presidente

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati