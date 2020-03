Nuove acque chiude temporaneamente le 5 agenzie territoriali: rinforzato il servizio del call center

In base alle recenti disposizioni governative atte a contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 (Dpcm 9 marzo 2020), al fine di evitare ogni forma di assembramento in luoghi pubblici, Nuove Acque chiude temporaneamente le 5 agenzie territoriali (Arezzo, Sinalunga, Camucia-Cortona, Sansepolcro, Bibbiena). Contestualmente viene rinforzato il servizio del call center, presso il quale è possibile svolgere tutte le pratiche commerciali in via telematica e con il supporto degli operatori, garantendo gli stessi servizi forniti agli sportelli.

Il servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura, depurazione) e il pronto intervento sono svolti regolarmente su tutto il territorio gestito.

Il call center è raggiungibile ai seguenti numeri telefonici:

800391739 (gratuito da telefono fisso) – 199138081 (da mobile, a pagamento secondo il proprio piano tariffario):

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 e il sabato dalle 8.30 alle 13.30;

In alternativa è disponibile la live chat accessibile dal sito http://www.nuoveacque.it dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 e il sabato dalle 8.30 alle 13.30 e, previa registrazione, il servizio ClickAcqua.

Per guasti e urgenze è invece sempre attivo 24h/24h il numero verde 800191919.

