Il comune di Anghiari sospende il mercato comunale fino al 3 aprile

Il mercato comunale di Anghiari in programma ogni mercoledì mattina nel centro storico è sospeso in osservazione delle norme contenute nell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio del 9 aprile 2020. Lo ha deciso oggi con un’ordinanza il sindaco Alessandro Polcri: “Il mercato è da sempre un’occasione di ritrovo per socializzare e stare insieme – ha spiegato – in questo momento in ottemperanza della legge dobbiamo assolutamente scongiurare gli assembramenti e assicurare il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro, quindi la sospensione è una decisione inevitabile. Tutto dipende dal nostro senso di responsabilità”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati