Coronavirus: rinviate  le gare di canoa

Slittano le gare di canoa in programma per questo fine settimana lungo il Tevere: l’edizione 2020 della «Coppa Italia Primavera», del «Trofeo Maurizio Bianconi» e del trofeo «Master», oltre alla «Gran Prix d’Italia» discesa in linea e «Gran Prix d’Italia» discesa sprinti.

A stabilirlo è stato il Consiglio del Canoa Club Città di Castello, organismo che organizza le gare, che ha adottato una decisione del genere, vista la delicata situazione in Italia.

«Viste le ultime disposizioni di legge e visto anche il nuovo decreto del presidente del Consiglio Conte firmato nella notte fra lunedì e martedì – hanno affermato – per senso di responsabilità nei confronti del prossimo e per ridurre al minimo i rischi di contagio di Sars-CoV-2 (Coronavirus) è stato deciso di rinviare la manifestazione. Per il Club e l’intera organizzazione è stata una decisione non facile, ma presa per garantire il benessere di tutti».

Il Club ha evidenziato come questa scelta «sia stata condivisa con il nostro presidente nazionale Luciano Buonfiglio» e poi è stata comunicata «ai vertici dell’amministrazione».

