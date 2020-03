Coronavirus: "Quel caso positivo non c'e'". Il Comune di Sansepolcro precisa

“Si è trattato di un errore da parte della Asl: non c’è alcun caso positivo al Coronavirus a Sansepolcro. Volevamo aspettare che fosse l’Azienda Sanitaria a fare la smentita, visto che le informazioni ufficiali sono state fornite da loro, sia alla stampa che ai sindaci, all’ora di pranzo. Ma giunti a questo momento della giornata, nel rispetto dei ruoli ma soprattutto nel rispetto della cittadinanza, devo tranquillizzare la popolazione. Il caso positivo comunicato questa mattina non c’è: la persona in questione è stata sottoposta a tampone, il cui risultato non è ancora pronto. Non metto a repentaglio la mia credibilità per errori altrui, pur comprendendo che il sistema sanitario sia sotto pressione. A nome della comunità di Sansepolcro, accettiamo le scuse dell’Azienda Sanitaria e andiamo avanti, tutti uniti, nella lotta al Coronavirus”.

