Coronavirus, firmate dal sindaco due ordinanze: la prima su accesso agli uffici comunali, la seconda su sospensione mercati e sospensione autorizzazione svolgimento spettacoli viaggianti

Il sindaco Luca Carizia, nella giornata del 10 marzo, ha firmato due ordinanze recanti misure di contenimento dell’emergenza da Covid-19.La prima ordinanza, con decorrenza dal 10 marzo fino 3 aprile, consente l’accesso agli uffici comunali esclusivamente per servizi e procedure indifferibili ed urgenti, previo appuntamento con gli uffici competenti da contattare ai seguenti numeri telefonici:SEGRETERIA DEL SINDACO – 0759419237/295 email: comunicazione@comune.umbertide.pg.itUFFICIO PROTOCOLLO – SEGRETERIA – 075 9419241/ 243ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE

075 9149218 (servizio anagrafe ed elettorale)

075 9419231 (servizio stato civile)

SERVIZI SOCIALI – UFFICIO DELLA CITTADINANZA – 075 9419228/ 245LAVORI PUBBLICI – 075 9419258 (Ing. Fabrizio Bonucci)MANUTENZIONI – 075 9419254 (geom. Stefano Tonanni)AMBIENTE – 075 9419268 (geom. Luca Montanucci)URBANISTICA – 075 9419248(ing. Lorenzo Antoniucci)SUAPE

075 9419207 (geom. Carlo Ciarabelli)

075 9419207 (geom. Francesca Tosti)

075 9419207 (geom. Enrico Palazzoli)

075 9419206 (arch. Elena Marcucci)

075 9419235 (arch. Donatella Vitali)

ISTRUZIONE E ASILO NIDO – 075 9419225/ 224AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI – 075 9419230POLIZIA LOCALE – 075 9419250L’accesso fisico agli uffici sarà organizzato secondo le disposizioni dei responsabili di servizio che terranno conto delle disposizioni di cui ai citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4/3/2020 e delle eventuali ulteriori disposizioni anche del Presidente della Regione dell’Umbria.Gli accessi avverranno secondo l’elenco degli utenti prenotati con relativo orario concordato. Sarà pertanto inibito l’accesso agli utenti che non ottemperino alle modalità prescritte.Ogni altra richiesta di informazione o inoltro di istanza che non presenta i caratteri della indifferibilità e dell’urgenza dovrà essere prodotta unicamente per via telematica, a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: comune.umbertide@postacert.umbria.itLe celebrazioni delle cerimonie civili e religiose sono sospese.Per gli adempimenti collegati a servizi essenziali, non rinviabili e/o programmabili (cimitero, stato civile) resta ferma la necessità di contingentare gli accessi agli uffici, assicurando modalità idonee ad evitare assembramenti, sovraffollamenti e rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.Sarà compito dei responsabili di servizio organizzare nel dettaglio i servizi di competenza, se necessario con appositi provvedimenti di dettaglio.La seconda ordinanza prevede la sospensione dal 10 marzo fino al 3 aprile dei mercati settimanali che si svolgono sul territorio comunale e precisamente: del mercato del martedì a Pierantonio; del mercato del mercoledì ad Umbertide; del mercato del sabato dei produttori agricoli ad Umbertide.Per lo stesso periodo è disposta la sospensione del rilascio delle concessioni di occupazione del suolo pubblico e delle autorizzazioni allo svolgimento dell’attività dello spettacolo viaggiante su area pubblica con particolare riferimento all’installazione delle giostre e dei circhi.

