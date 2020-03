Coronavirus – comunicazione del sindaco Luciano Bacchetta: “ho ricevuto dalla dottoressa Felicioni direttore del distretto sanitario Alto Tevere Usl Umbria 1 la segnalazione di un caso di positivita’ al coronavirus a Citta’ di Castello

Il sindaco, Luciano Bacchetta, comunica di aver appena ricevuto, dalla dottoressa Daniela Felicioni, direttore del distretto sanitario alto tevere umbro Usl 1, la comunicazione che “è stato riscontrato un caso di positività al Coronavirus a Città di Castello. Si tratta di un uomo sintomatico in isolamento domiciliare. Viene monitorato dai medici del Servizio di Igiene Pubblica. Si tratta – ha concluso la dottoressa Felicioni – di caso d’importazione: per motivi di lavoro aveva infatti frequentato di recente zone ad elevato rischio epidemiologico”. “Auguriamo al nostro concittadino – ha precisato il sindaco Bacchetta- una pronta guarigione. Nel rispetto totale della sua privacy possiamo affermare che questa persona ha avuto il contagio esclusivamente per motivi di lavoro in quanto ha svolto la sua attività professionale in aree del Nord-Italia”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati