Caneschi: "rinviamo il Consiglio Provinciale e l’Assemblea dei Sindaci" (Gruppo Centro Sinistra per Arezzo)

Ho scritto alla Presidente Silvia Chiassai Martini chiedendo il rinvio della seduta, prevista del domani, del Consiglio provinciale nonché dell’Assemblea dei Sindaci.

Le pratiche iscritte all’ordine del giorno sono infatti importanti ma non indilazionabili. Nel rispetto delle norme decretate dal Governo e, soprattutto, dal buon senso ritengo che gli appuntamenti istituzionali di domani debbano essere rinviati.

Se l’appello di tutti i livelli istituzionali è di annullare o limitare al massimo le occasioni di concentrazione delle persone, ritengo che gli amministratori locali siano chiamati a dare il buon esempio qualora non ci siano appuntamenti non rinviabili; è altrettanto importante che i Sindaci rimangano, in questo delicato momento, nei propri Municipi per dare risposte ai cittadini e gestire le possibili emergenze .

