Approvato dal Consiglio comunale il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022

Il Consiglio comunale di Umbertide, nella seduta del 9 marzo, ha approvato a maggioranza il Bilancio di previsione 2020-2022. Nel Bilancio di previsione 2020-2022 l’attenzione principale è rivolta agli investimenti sulle scuole, al mantenimento dei servizi, alla lotta all’evasione fiscale e alla sicurezza.

Restano invariate tutte le tariffe e le aliquote rispetto all’anno precedente e non sarà previsto nessun aumento per le tariffe dei servizi a domanda individuale: servizi alle persone e alle famiglie che saranno tutti confermati e che manterranno appieno il loro standard.

Con il Bilancio di previsione 2020-2022 si confermano l’impegno e gli stanziamenti per progetti importanti riguardanti la sicurezza e la tutela del territorio, le attività sociali, aggregative e culturali nell’intero Comune.

Per quanto riguarda le manutenzioni di strade, scuole, edifici pubblici e messa in sicurezza del territorio sono previsti investimenti per oltre un milione di euro.

Nello specifico 800mila euro sono destinati alla scuola primaria di Niccone, ai quali si aggiungono altri 150mila euro per la manutenzione straordinaria degli altri edifici scolastici presenti sul territorio comunale. Inoltre 100mila euro sono previsti per la manutenzione di strade e altri 100mila per adeguamento e manutenzione straordinaria di edifici pubblici e impianti sportivi.

“Il bilancio di previsione 2020-2022 è approvato in un momento particolare del nostro Paese e per questo bisogna ringraziare tutti per la collaborazione e per il senso di responsabilità dimostrato – affermano il sindaco Luca Carizia e l’assessore Pier Giacomo Tosti – Abbiamo confermato la volontà di investire risorse nella manutenzione e nel recupero degli edifici e degli spazi esistenti, con una doverosa attenzione prevalente nei confronti delle scuole, sulle quali sono concentrate gran parte delle risorse previste. E’ stato anche importante mantenere il livello dei servizi erogati agli umbertidesi, senza intervenire in nessun modo sulla tassazione. L’approvazione del Bilancio da parte del Consiglio comunale consentirà all’ente di avviare gli interventi e di essere pienamente operativo”.

