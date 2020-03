Uffici al pubblico, a Palazzo delle Laudi resta aperto solo il Protocollo. Ecco nel dettaglio cosa è previsto in base al Decreto ministeriale sul Coronavirus

Il Comune di Sansepolcro informa la cittadinanza che da domani, martedì 10 marzo, a Palazzo delle Laudi l’unico Servizio aperto al pubblico sarà quello del Protocollo e/o per la registrazione di particolari esigenze. Il servizio sarà erogato in un ufficio che sarà segnalato fin dal chiostro con apposita segnaletica. Si tratta di un filtro: il personale poi riporterà le pratiche e le documentazioni agli uffici competenti. L’attività osserverà l’orario 9-13.

Gli uffici che si trovano a Porta Romana, quindi Demografici, Attività produttive e URP saranno regolarmente aperti ma evitando le file e facendo entrare una sola persona per volta. Per tutte le pratiche non urgenti, si consiglia di aspettare a rivolgersi agli uffici o comunque di utilizzare i canali telefonici e di posta elettronica. Anche per la Polizia Municipale, aperta nei soliti orari, valgono le stesse indicazioni.

Ecco i contatti degli uffici:

· Anagrafe, stato civile, elettorale: tel 0575 732228, 0575 732203, 0575 732229, 0575 732230, 0575 732210

· Urp: tel 0575 732687, 0575 732688

· Commercio: tel 0575 732209

· Polizia Municipale tel 0575 732211

Oppure:

· demografici@comune.sansepolcro.ar.it

· urp@comune.sansepolcro.ar.it

· protocollo.comunesansepolcro@legalmail.it

· vigili@comune.sansepolcro.ar.it

L’amministrazione ricorda infine che sono chiusi anche i luoghi della cultura: la Biblioteca Dionisio Roberti, il Museo Civico, la Casa di Piero e tutti gli altri spazi museali cittadini (Spazio della Vetrata, CasermArcheologica, Museo del Merletto, ecc.), l’auditorium di Santa Chiara, la Sala Espositiva di Palazzo Pretorio, i teatri e i cinema.

Il mercato settimanale del martedì e del sabato per ora è confermato.

