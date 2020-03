Emergenza Covid-19, comunicazioni sui servizi

In ottemperanza delle misure contenute all’interno del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 si comunica che i servizi erogati presso la Fabbrica Moderna, ovvero biblioteca comunale, ufficio Informagiovani, Cinema Metropolis, Museo Rometti, punto DigiPASS e sportello digitale di Umbra Acque, sono sospesi fino al 3 aprile.

Sono sospese anche le attività della Rocca-Centro per l’arte contemporanea, del Museo di Santa Croce e del Teatro dei Riuniti.

Si ricorda inoltre alla cittadinanza che si può accedere agli uffici comunali solo su appuntamento telefonico.

Di seguito sono riportati gli orari di apertura degli uffici e tutti i numeri di telefono da contattare per l’appuntamento.

UFFICIO PROTOCOLLO – SEGRETERIA

Su appuntamento solo il ritiro degli atti depositati presso la casa comunale.

075 9419241 (Stefania Alunni) – 075 9419243 (Anna Paola Cecchetti).

UFFICIO TRIBUTI

Lunedì 09.00-13.00

Martedì 09.00-13.00 – 15.00-17.00

Mercoledì 09.00-13.00

Giovedì 09.00-13.00 – 15.00-17.00

Venerdì 09.00-13.00

075 9419238 (Marco Silvestrelli) – 075 941 9211 (Armando Rosati) – 075 9419272 (Anna Zanelli) – 075 9419247 (Antonella Feligioni)

ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE

Lunedì 09.00-13.30

Martedì 09.00-13.00 16.00-18.00

Mercoledì 09.00-13.30

Giovedì 09.00-13.00

venerdì 09.00-13.30

075 9149218 (servizio anagrafe ed elettorale) – 075 9419231 (servizio stato civile)

SERVIZI SOCIALI – UFFICIO DELLA CITTADINANZA

Lunedì 11.30-13.30

Martedì 15.30-17.30

Mercoledì CHIUSO

Giovedì 15.30-17.30

Venerdì 09.00-11.00

075 9419228-075 9419245

UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI ISTRUZIONE E ASILO NIDO

Lunedì 08.30.13-30

Martedì 15.30-17.30

Mercoledì 08.30-13.30

Giovedì 15.30-17-30

Venerdì 08.30-13.30

075 9419225 (Alessandra Conti)-075 9419224 (Lucio Brachini)

UFFICIO TECNICO E SUAPE

Mercoledì 08.30-13.00

Venerdì 08.30-13.00

075 9419248 (ing. Lorenzo Antoniucci) -075 9419207 (geom. Carlo Ciarabelli) -075 9419207 (geom. Francesca Tosti) -075 9419207 (geom. Enrico Palazzoli) -075 9419206 (arch. Elena Marcucci) -075 9419235 (arch. Donatella Vitali)

LAVORI PUBBLICI

Mercoledì 08.30-13.00

Venerdì 08.30-13.00

075 9419258 (ing. Fabrizio Bonucci) – 075 9419254 (geom. Stefano Tonanni) – 075 9419268 (geom. Luca Montanucci)

POLIZIA LOCALE

Lunedì 09.00-12.00

Mercoledì 09.00-12.00

venerdì 09.00-12.00

075 9419250

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati