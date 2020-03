“E’ un momento difficile, ci sono nuove dispozioni emanate dal Governo, che devono essere assolutamente rispettate. Ci saranno controlli, da parte della Polizia Municipale, per verificare che ognuno di noi si attenga scupolosamente a quanto disposto, su questo sarò chiaro, non verranno tollerate violazioni. Serve l’aiuto di tutti, per superare questa emergenza”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati