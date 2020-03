“Come Protezione Civile ci siamo, come sempre. Il nostro gruppo di volontari è attivo 24 h e sta collaborando in maniera costruttiva con tutte le istituzioni. In questa fase è fondamentale rispettare, scupolosamente, i decreti emanati dal Governo. Il coronavirus, si può arginare, il futuro è nelle nostre mani”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati