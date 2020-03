“Umbriamico”: nasce la rete regionale umbra di cooperazione e solidarietà internazionale”

Martedì 3 marzo 2020 presso la sala del Cinema Méliès (Casa dell’Associazionismo di Perugia) si è costituita la rete regionale umbra di cooperazione e solidarietà internazionale Umbriamico – Umbria Mondo in Comune.

La rete è formata da ventuno soggetti tra associazioni, Onlus, Ong, cooperative sociali, commercio equo solidale e agricoltura sociale, provenienti da molte parti del territorio regionale (Perugia, Terni, Foligno, Orvieto, Ponte San Giovanni, Acquasparta, San Giustino, Deruta, Nocera Umbra) e impegnati con attività e progettualità diffuse e con un impegno di carattere sociale e di inclusione culturale per la solidarietà, la cooperazione territoriale e internazionale.

A sei anni dall’approvazione della legge n. 125 del 2014 sulla cooperazione, fino ad arrivare all’attuale riforma del Terzo Settore, la costituzione della rete ha come fondamento il raggiungimento degli obiettivi previsti dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. In questo senso la rete opererà per favorire nell’opinione pubblica regionale un dibattito e un’azione concreta sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio per portare il mondo e anche l’Umbria sulla strada della sostenibilità attraverso il contrasto alle nuove povertà, l’integrazione, il dialogo e la promozione sociale e culturale per un’idea di solidarietà e cooperazione a tutte le latitudini.

Durante l’assemblea è stata eletta all’unanimità Presidente della rete Umbriamico Manuela Vena.

Di seguito le associazioni che fanno parte della rete:

Tamat NGO

ARCI Umbria APS

Key&Key Communications

Fuori di Zucca

IPO – Increasing people opportunities

Il Ponte d’Incontro 3.0

AUSER Volontariato Perugia Media Valle del Tevere

Royal International

Associazione Culturale Smascherati

Associazione Culturale Peruviana Alma Andina

ASTRA APS

Associazione Umbria Equosolidale

Ariel Cooperativa Sociale

Ponte Solidale s.c.s.”

Associazione Culturale FIDEM

Associazione L’ARCOBALENO E IL MARE Humanitarian Onlus

Associazione Namastè Onlus

Associazione Culturale Latinoamericani Sin Fronteras

Associazione Bottegart

Un Ponte per……

Associazione Diamante Nocera Africa Insieme

