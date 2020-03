Le proposte del Pd per il bilancio 2020: riduzione irpef per i redditi bassi, nuovo asilo nido e introduzione tariffa puntuale.

Siamo alle porte dell’approvazione del bilancio di previsione 2020. Abbiamo visto un bilancio senza idee, senza prospettive e senza un progetto di città. Nel piano delle opere pubbliche 2020 si ripresenta l’investimento sulla scuola del Niccone che è lo stesso presentato nel bilancio 2019 e poi fatto slittare (e temiamo le risorse siano decisamente insufficienti). Le opere in divenire sono tutte lasciti del passato e procedono con una lentezza senza eguali. Si perpetua l’idea di vendere la ex scuola di Civitella Ranieri anziché ripensare ad un luogo con finalità sociali. Sulla tassazione dopo l’incredibile aumento dello scorso anno non si fa nulla per renderla davvero progressiva in favore di chi ha redditi più bassi. E che dire del piano del commercio, del verde pubblico, della sicurezza e del decoro urbano. Questa amministrazione è indisponibile ad ogni confronto. Atteggiamenti da “bulletti di periferia” prevalgono sulla necessità di confrontarsi per il bene di Umbertide.

In tutto questo con l’idea di dare un contributo alla Città il PD avanza tre proposte. E con i cittadini e con tutti i soggetti di buona volontà su questi e altri temi ci confronteremo:

1) riduzione Irpef sui redditi sotto i 28.000 euro (l’anno scorso l’irpef è stata aumentata per tutti del 50%. Proponiamo che si riduca la tassazione ai redditi più bassi aumentando l’aliquota ai redditi alti, rendendola così realmente progressiva);

2) costruire il nuovo ASILO NIDO (oggi l’asilo nido non è contemplato nel piano delle opere pubbliche per il 2020. Siamo passati nell’asilo nido comunale da 70

a 44 bambini. Occorre fare presto e restituire alla città un asilo nido comunale moderno e funzionale.)

3) Introdurre subito la tariffa puntuale nella tassa per lo smaltimento dei rifiuti (si migliora la performance di raccolta differenziata, si diminuisce la produzione di rifiuti e, soprattutto, si introduce un modo corretto per far pagare i cittadini in base ai rifiuti prodotti).

PD Umbertide

