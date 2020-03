Coranavirus: uffici del comune aperti ma quando possibile usare mail e telefono

In linea con le misure assunte dal governo, attraverso il Dpcm del 4 marzo scorso per contrastare l’emergenza Coronavirus, l’Amministrazione di Città di Castello invita i cittadini che avessero l’esigenza di contattare od avvalersi dei servizi del comune, che rimangono a disposizione con le consuete modalità, di ricorrere al telefono o all’email anziché recarsi di persona all’Ufficio interessato.Il riferimento per ogni comunicazione è il sito dell’Amministrazione trasparente, link https://trasparenza.comune.cittadicastello.pg.it/pagina65_telefono-e-posta-elettronica.html, in cui sono pubblicati i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica. In ogni caso è in funzione il centralino del Comune 075/85291 o il Comando della Polizia municipale 075/8529222 in grado di orientare la cittadinanza e di dare informazioni ulteriori. www.cittadicastello.gov.it

