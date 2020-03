Una scuola a misura di famiglia: i genitori degli alunni delle Mestre Pie di Sansepolcro ci scrivono in redazione

La Scuola Maestre Pie, in questo momento così particolare, ha deciso di intraprendere un percorso per usare al meglio questo periodo di sospensione, che non deve essere vissuto come una chiusura, ma come la possibilità di sperimentare nuove strade.

Per continuare a stare vicini ai bambini infatti i docenti hanno deciso di mettersi in gioco non solo con una fredda comunicazione dei compiti, ma cercando di trasmettere serenità con la loro continua presenza a distanza. Quindi, ogni giorno tutti gli insegnanti con un video di pochi minuti spiegheranno ai loro studenti i compiti assegnati ma non solo… per alleviare il carico di lavoro delle famiglie e anche per stimolare i bambini hanno pensato di assegnare loro compiti di realtà o attività domestiche che oltre a sviluppare l’autonomia possano consolidare praticamente le loro competenze.

Noi genitori ringraziamo di cuore tutto il corpo docenti per aver accettato questa sfida e per non interrompere il filo che unisce la nostra Scuola, i bambini e le nostre famiglie.

