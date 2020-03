Soddisfazione di Fd’I per la nomina di Manuel Maraghelli ad Amministratore dell’Agenzia Forestale regionale

Fratelli d’Italia dell’Alto Tevere esprime grande soddisfazione per la nomina del proprio iscritto Manuel Maraghelli ad Amministratore unico dell’Agenzia forestale regionale. Detto incarico rappresenta sia l’inizio di un percorso di gestione e di responsabilità da parte della Destra altotiberina nell’ambito del nuovo Governo regionale sia il premio ad un percorso politico di impegno e sacrificio coniugato con gratificanti esperienze di studio e di lavoro che hanno visto il Dottor Maraghelli responsabile comprensoriale di Azione Giovani, Consigliere comunale di Alleanza nazionale a Citta’ di Castello, dirigente provinciale del Popolo della Libertà e più recentemente Consigliere comunale a Monte Santa Maria Tiberina e candidato per FdI nelle recenti elezioni regionali. Un grande in bocca al lupo a Manuel per questa nomina strategica con la certezza che sapra’ onorare l’impegno servendo con abnegazione il territorio e la Comunità regionale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati