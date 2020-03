Casucci (Lega) “e’ interesse di tutti che la Valtiberina sia ben collegata con il resto della provincia di Arezzo e della regione. ”

“E’ interesse di tutti che la Valtiberina sia ben collegata con il resto della provincia di Arezzo e della regione. Sul tratto valtiberino della E78 resta il silenzio mentre la E45 resta assediata dai cantieri”

L’invito è del Consigliere regionale Marco Casucci (Lega)

Firenze – “Prendiamo atto delle dichiarazioni dell’assessore regionale Ceccarelli che ha annunciato che sta avanzando il progetto di realizzazione del tratto aretino della E78 “Grosseto – Fano”, la cosiddetta dei “Due Mari”. E’ prevista l’appaltabilità dal 2022 e ci sono le risorse per la progettazione. Rimane invece silenzio assoluto sul tratto valtiberino della E78. E’ nell’interesse di tutti che la Valtiberina, che continua a pagare un gap infrastrutturale inammissibile, abbia gli adeguati e moderni collegamenti con il resto della provincia di Arezzo e della Toscana –dichiara il Consigliere regionale Marco Casucci (Lega)- Più volte sono intervenuto sul tema della E45 continuamente interessata dai cantieri, e quindi auspico che partano al più presto i cantieri della strada Tiberina 3bis, che sarebbe fondamentale come via di collegamento alternativa e comunque ulteriore. Continuerà la nmia azione politica affinchè vi siano le opportune infrastrutture stradali e ferroviarie”.

