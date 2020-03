Torre civica senza illuminazione, messa a dimora nuovi alberi, adesione comune a “m’illumino di meno”. Massetti relaziona il parlamentino

”L’illuminazione della torre civica non verrà accesa e saranno messi a dimora nuovi alberi nell’ambito del piano di piantumazione urbana che prevede di piantare 900 essenze arboree nei parchi e nelle aree verdi del territorio comunale. E’ così che domani, venerdì 6 marzo, Città di Castello darà la propria adesione alla campagna nazionale “M’illumino di meno 2020”, collegata alla trasmissione di Radio 2 Caterpillar, che quest’anno invita Comuni, scuole, aziende, associazioni e cittadini a piantare un albero per contribuire alla riduzione della concentrazione dei gas serra nell’atmosfera, che determina l’innalzamento delle temperature. “Prendiamo in modo estremamente serio l’impegno a fare la nostra parte per salvaguardare l’ambiente in cui viviamo, attraverso la riduzione dei consumi energetici non indispensabili e il contrasto del cambiamento climatico”, dichiara l’assessore all’Ambiente Massimo Massetti, nel sottolineare come “con l’adesione alla campagna ‘M’illumino di meno’ andiamo a dare nuovo impulso all’investimento convinto che come amministrazione comunale abbiamo promosso lo scorso novembre per piantare nei parchi, nelle aree verdi pubbliche e nei giardini delle scuole della città 900 alberi, tanti quanti in base all’andamento demografico ne erano previsti per il triennio 2018-2020 in attuazione della legge 113/92, che stabilisce l’obbligo per i Comuni di collocare un’essenza arborea per ogni neonato residente”. “L’invito ai cittadini – puntualizza Massetti – è di unirsi a noi per dare un segnale di condivisione dell’importanza di tutelare l’ambiente, spegnendo simbolicamente le luci di casa e mettendo a dimora anche una piccola pianta nel giardino, sul balcone, su un davanzale della propria abitazione, nello spirito che ha già visto attivarsi spontaneamente nella nostra comunità diversi gruppi di cittadini”. Tra questi, UniAmo Cdc, che in collaborazione con il Comune porta avanti un importante progetto di forestazione urbana avviato a fine 2019. Dal 2005 l’obiettivo di “M’illumino di meno” è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del risparmio energetico e sugli stili di vita sostenibili, che fanno stare bene senza consumare il pianeta. Per il 2020 l’obiettivo è di piantare 500 mila alberi per unire simbolicamente tutta l’Italia in un’azione comune finalizzata a mitigare il riscaldamento climatico e a salvaguardare l’ambiente

