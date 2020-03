Sospesa l'attività del Teatro dei Riuniti fino al 3 aprile

A seguito delle misure adottate nel recente Decreto del Presidente del Consiglio per il contenimento del virus Covid-19, in accordo con l’Amministrazione Comunale di Umbertide, siamo costretti a fermare le attività del Teatro dei Riuniti fino al prossimo 3 aprile.

Non è una decisione che prendiamo a cuor leggero ma il nostro è un piccolo teatro e non sarebbe possibile garantire la “distanza di sicurezza” tra gli spettatori senza che ne risulti snaturato il senso dell’esperienza teatrale.

Ci scusiamo con il pubblico, con le compagnie in cartellone e con i nostri abbonati (per i quali seguirà una comunicazione specifica nei prossimi giorni). Siamo vicini a tutte le persone impegnate in prima linea nel contrasto all’emergenza sanitaria e a tutti i lavoratori dello spettacolo che in questi giorni vivono un momento di grande criticità.

Torneremo presto e con più entusiasmo di prima.

“Ha da passà ‘a nuttata”.

