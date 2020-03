Sospesa l’attività del Luna Park, rinviate le fiere di Mezza Quaresima

“Dobbiamo momentaneamente cambiare le nostre abitudini e adeguarci al difficile momento che sta vivendo il nostro Paese, ma senza farsi prendere dal panico e con la consapevolezza che le istituzioni stanno facendo il possibile”.

Con queste parole il sindaco di Sansepolcro Mauro Cornioli comunica le decisioni prese dall’amministrazione comunale in seguito al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dopo un confronto con gli organi istituzionali, sentite le associazioni di categoria, è stato deciso di sospendere fino a nuova decisione l’attività del Lunapark, che avrebbe dovuto iniziare sabato, e di rinviare a data da definire le Fiere di Mezza Quaresima in programma a fine mese.

Gli eventi in programma per la Festa della Donna e quelli previsti in biblioteca, come “Nati per leggere”, sono rinviati a data da destinarsi. Nessun rinvio, invece, per le iniziative del “Mi illumino di meno”, che si terranno domani come da calendario. Le scuole di ogni ordine e grado, come già comunicato, resteranno chiuse fino al 15 marzo.

Come previsto dal Decreto, i Sindaci sono tenuti a diffondere le misure igieniche tra la popolazione:

– lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

– evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

– non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

– coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

– non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

– pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol al 70%;

– usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate. Inoltre si invita i cittadini a mantenere rapporti interpersonali di massima cautela.

“È un momento molto complesso, che tutti insieme, con grande senso civico e di comunità, sapremo superare” conclude il sindaco Cornioli.

