Società Rionale Mattonata. Veglione Sociale 2020 – Sabato 07 Marzo. Comunicato di annullamento.

Considerate le misure adottate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03 u.s. (“Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19″), riguardanti le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, la Società Rionale Mattonata, a malincuore, COMUNICA CHE E’ ANNULLATO IL TRADIZIONALE VEGLIONE SOCIALE IN PROGRAMMA PER SABATO 07 MARZO p.v. nella sala “Gattopardo” della Discoteca “Formula” di Città di Castello.

