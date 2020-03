Sabato 7 Marzo 2020 alle ore 11 presso la Terrazza sulla Valmarecchia verrà inaugurata la Panchina Rossa, dedicata a tutte le donne vittime di violenza, testimone della sensibilità e dell’impegno di “A Mano Libera”, gruppo di donne della Pro Loco di Badia Tedalda e non solo, su questo fronte.

“Qui Solo Speranza” non è solo il nome dell’evento che si terrà sabato prossimo, ma è anche e soprattutto un richiamo forte a ciò che “A mano Libera” vuole comunicare e concretizza mettendo le proprie competenze e il proprio saper fare a disposizione nel sostenere Associazioni e Centri Antiviolenza. E “Speranza” è la parola che lega gli eventi che da ormai tre anni il gruppo sta realizzando con il desiderio di far sì che nella vita di ogni donna ci siano sempre possibilità di cambiamento e rinascita..

Parteciperanno all’evento la Dott.ssa Mara Ronchi e la Dott.ssa Annalisa Di Carlo dell’Associazione Pronto Donna Onlus di Arezzo, che hanno aderito con sensibilità all’iniziativa. E con la stessa sensibilità anche l’Amministrazione Comunale ha accolto l’idea concedendo alla Panchina Rossa un posto di rilevo al centro della nuova Terrazza sulla Valmarecchia.

