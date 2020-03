Manuel Maraghelli amministratore unico di Afor: le congratulazioni di Tiferno insieme

Il gruppo consiliare Tiferno Insieme esprime le più sincere congratulazioni a Manuel Maraghelli per la sua nomina ad amministratore unico di Afor (l’Agenzia forestale regionale dell’Umbria sorta a seguito alla messa in liquidazione delle Comunità montane e che ora le amministra). Abbiamo sostenuto con convinzione la sua candidatura nelle fila di FDI durante le ultime elezioni regionali insieme a quella di Elda Rossi, certi che la nostra Regione abbia bisogno di persone come loro per realizzare un vero cambiamento. Questa importante nomina ci conferma nel lavoro svolto e a Manuel auguriamo di fare un buon lavoro certi delle sue doti personali e manageriali. Un gravoso ed entusiasmante compito lo aspetta nel dimostrare che la fiducia nostra e degli elettori che lo hanno sostenuto è stata ben riposta.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati