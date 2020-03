Le parole chiave per fronteggiare l’emergenza Coronavirus: Collaborazione, Responsabilità e Condivisione

Il Partito Democratico di Sansepolcro e il Gruppo PD-InComune, di fronte all’emergenza del nuovo coronavirus, auspica che tutte le formazioni politiche collaborino affinchè le misure di contenimento varate dal Governo vengano applicate correttamente. In questo momento è importante che tutti agiscano con responsabilità e fin da ora ci rendiamo disponibili a collaborare con l’Amministrazione Comunale nell’interesse della nostra comunità e per la salvaguardia della salute delle persone più deboli.

Chiediamo al Sindaco di convocare, insieme con il Presidente del Consiglio, una commissione capigruppo in modo da condividere con tutte le forze politiche le decisione che dovranno essere prese nel nostro territorio comunale.

Ringraziamo il personale sanitario che da settimane, con un impegno encomiabile, sta fronteggiando questa emergenza.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati