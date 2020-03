Emergenza coronavirus: l'elenco degli eventi annullati al Papini di Pieve Santo Stefano

A seguito delle indicazioni contenute nel DPCM del 4/03/2020 , si informa che:

1) tutti gli eventi previsti presso il Teatro Papini da oggi 5 Marzo e fino al prossimo 3 Aprile sono annullati;

2 ) Nello specifico è annullata la serata del premio “Pieve il Valore delle Donne” del 6 Marzo;

3) Sono annullate le serate della stagione di Pieve Classica del 6/14/21/28 Marzo;

4) rimandato a primavera il convegno del 12 Marzo “turismo e la promozione del territorio” destinato ad attività produttive, ricettive, commerciali e al mondo associativo.

Sarà nostra cura rendere noto eventuali novità e indicazioni.

Comune di Pieve Santo Stefano

Questo il comunicato.

Aggiungo che la premiazione della vincitrice del Premio Pieve il Valore delle Donne che doveva tenersi domani sera, verrà premiata nella prima occasione utile appena passata l’emergenza, in una delle date di Aprile di Pieve Classica.

Il convegno sul turismo che si sarebbe dovuto tenere il 12 verrà sicuramente recuperato dopo Pasqua. Aveva un titolo quanti mai attuale: “Valtiberina Toscana e Pieve Santo Stefano, un brand per ripartire”…….

Avrebbero partecipato il Sindaco di Anghiari Polcri, presidente Unione dei Comuni Valtiberina Toscana, l’Assessore Marcello Comanducci del Comune di Arezzo a Turismo e attività produttive, Giovanni Tricca presidente della associazione Cammini di Francesco in Toscana, il Sindaco di Pieve Claudio Marcelli, il presidente Proloco Luigi Locci.

La locandina che allego ve l’avrei inviata in questi giorni , adesso è ormai inutile…. EVENTO ANNULLATO.

Ma quando ripartiremo sarà quanto mai attuale!

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati