Coronavirus: Bacchetta “ci atteniamo scrupolosamente alle direttive governative”

“Anche il comune di Città di Castello, conformandosi alle disposizioni nazionali per contrastare l’emergenza Coronavirus, ha disposto la sospensione dell’attività didattica fino al 15 marzo della scuola di musica G. Puccini e degli asili nido; ugualmente sono rimandate ad una data futura le iniziative promosse dal Comune e previste in luoghi in cui non è possibile garantire il rispetto delle precauzioni previste dal Decreto del Governo ed in particolare gli eventi (stagione di prosa, a chilometri zero e Teatro Ragazzi) programmati al Teatro degli Illuminati. La Biblioteca Carducci rimarrà aperta, pur assumendo precauzioni nella fruizione degli spazi da parte degli utenti. Anche gli impianti sportivi del comune rimarranno aperti alle associazioni sportive, che autonomamente valuteranno la compatibilità delle loro attività con le norme in vigore e con eventuali direttive delle Federazioni. L’obiettivo delle misure assunte dal Governo è arginare il contagio da Coronavirus e tornare quanto prima alla normalità: tutti i cittadini devono sentirsi responsabili e collaborare, seguendo le regole igienico-sanitarie e di comportamento indicate dal Ministero della salute, evitando assembramenti e luoghi affollati, mantenendo la distanza interpersonale consigliata di un metro. Tutti dobbiamo modificare per un periodo, che speriamo molto breve, le nostre abitudini ed evitare di partecipare o promuovere occasioni di potenziale rischio. Queste raccomandazioni sono rivolte soprattutto alle persone anziane o affette da patologie croniche, per i quali le indicazioni sono di non uscire dalla propria abitazione se non per stretta necessità. Estendo l’appello a tutti i soggetti che in questi giorni hanno iniziative in calendario perché si attengano strettamente misure di prevenzione adottate”. Tutte le informazioni sono a disposizione nella Pagina speciale dedicata all’emergenza Coronavirus sull’HomePage del sito istituzionale www.cittadicastello.gov.it

