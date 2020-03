Centri per l'impiego e Arpal Umbria: varate le misure anti affollamento

Misure anti affollamento: disponibilità dei servizi on-line

Si informa che a seguito dell’ordinanza n. 1 del 26.02.2020 del

Presidente della Giunta Regionale dell’Umbria e la Direttiva n. 1

della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25.02.2020, ai soli

fini precauzionali e per la tutela della salute di tutti, i cittadini

dovranno attendere il proprio turno agli sportelli e uffici evitando

assembramenti e mantenendo un’adeguata distanza di sicurezza

dagli altri utenti e dagli operatori.

Si ricorda che i Centri per l’Impiego erogano i loro servizi anche

on-line tramite il portale Lavoro per Te Umbria e la APP Lavoro per

Te – ARPAL Umbria

Tramite il portale è possibile:

rilasciare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità

ottenere il certificato del Percorso Lavoratore / Storico

consultare le offerte di lavoro e candidarsi per le stesse

predisporre il cv e la lettera di presentazione

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito di ARPAL Umbria:

http://www.arpalumbria.it

