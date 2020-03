Viabilità nella zona sud: Vincenti (Tiferno insieme) interpella la Giunta

Viabilità nella zona Sud del comune: nel consiglio comunale di lunedì 2 marzo 2020 Vittorio Vincenti, consigliere comunale di Tiferno Insieme, in un’interpellanza, ha chiesto notizie sulla seduta della commissione Assetto e territorio “per esaminare la proposta presentata oltre un anno fa per una soluzione al problema del traffico di Trestina, se la Provincia è stata sollecitata e nel caso quando sono previsti i lavori al manto stradale e alla segnaletica”. All’attenzione di Vincenti anche “i controlli dei Vigili nel 2019, le sanzioni soprattutto ai mezzi pesanti e al parcheggio non autorizzato, la rimozione delle traverse della piazza della Stazione”. “Da gennaio 2019 aspetto al commissione per affrontare l’argomento e trovare il modo di fare rispettare le regole nel passaggio improprio dei mezzi pesanti e nelle abitudini di parcheggio. Il fondo stradale dei tratti provinciali è in condizioni disastrose con vere e proprie voragini, l’inquinamento acustico da traffico è fortissimo. I vigili Urbani sono presenti solamente durante l’uscita delle scuole. I cittadini di Trestina non sono cittadini di serie B perché le strade centrali sono curate dall’amministrazione provinciale che stenta a fare le dovute manutenzioni. Oggi vengo a sapere dal profilo FB del consigliere Luciano Domenichini che ha chiesto un incontro al Comandante dei Vigili Urbani sulla questione della viabilità di Trestina attraverso una telefonata mentre io aspetto da mesi”. Luca Secondi, assessore ai Lavori Pubblici, ha detto “di non frequentare molto i social. Non sono a conoscenza di questo incontro. Se un consigliere chiede un incontro al dirigente dei Vigili Urbani sarà nell’ambito del suo sindacato ispettivo. E’ stata inoltrata una richiesta di commissione alla Provincia con due date 12 e 19 marzo. Aspettiamo la risposta per affrontare la problematica generale della viabilità. Su Viale Parini la Provincia ha detto che è stato inserito nel Piano Triennale. Sulla segnaletica, anche se manca la responsabilità rimane e comunque il rifacimento è inserito nell’Accordo Quadro. L’intervento sarà successivo ai lavori sulla strada. I controlli dei Vigili: il servizio è concentrato nell’uscita delle scuole e il mercato settimanale. Ci sono dei volontari Auser che integrano questa vigilanza, servono le risorse per dare continuità. I verbali elevati sono 9 per violazione al Codice della Strada ma non per mezzi pesanti in Viale Parini e ci sono state postazioni di controllo. Sul parcheggio della stazione sono stati fatti già interventi di rimozione e stiamo valutando con le squadre operative per ripristinare il parcheggio”. Marcello Rigucci, consigliere del Gruppo Misto, ha detto “nulla di fatto sulla viabilità di Trestina. E’ da anni che stiamo denunciando la situazione. Sulla 106 non risultano le specifiche fornite. Ho dovuto presentare una segnalazione per sversamento di liquami abusivo o per le buche dovute al cattivo tempo in località Breccione. E’ stato mandato il personale a chiudere le buche, operazione inutile. Con i soldi dirottati qui, si sarebbero potute riqualificare tutte le strade. Spero che quanto prima si porti la Provincia in commissione”. Luciano Tavernelli, consigliere del PD, ha detto che “la richiesta per la commissione anche sullo svincolo di Santa Lucia verso Belladanza è stata inoltrata. Mi stupiscono le richieste dell’interpellanza: i segnali e le regole devono essere rispettate, se gli autotreni non lo fanno vanno sanzionati”. Vincenzo Bucci, capogruppo di Castello Cambia, ha sottolineato “la difficoltà della situazione che non deriva solo da casi singoli ma da incuria dell’Amministrazione. Gli stessi Vigili Urbani hanno ammesso che a Trestina negli ultimi anni è stata spiccata solo una sanzione. Ci sono tante problematiche a Trestina e tutti debbono avere attenzione”. Il sindaco Luciano Bacchetta, che è anche Presidente della Provincia, ha detto “parteciperò io alla commissione. Fino all’anno scorso la Provincia non aveva un euro per le strade perché dovevano essere abolite. La prima emergenza affrontata con l’arrivo di finanziamenti è stata l’Apecchiese, il finanziamento da un milione e mezzo è passato a 5 milioni. Le risorse devono essere destinate alle emergenze di tutti i territori. Sono d’accordo che alcune strade locali, come quella di Pistrino, sono pericolose e vi saranno lavori nell’ambito di una programmazione complessiva. Dopo 4 anni di nulla, ci vuole tempo per recuperare. La Provincia ha citato la Regione per mancato pagamento e l’ha fatto con la precedente Giunta”. Nicola Morini, capogruppo di Tiferno Insieme, ha detto: “La differenza tra Trestina e Cerbara è che quest’ultima è più vicina ed ha maggiore attenzione. Trestina è lontana dal centro storico e raccoglie un bacino importante per famiglie, imprese e servizi. All’uscita delle scuole è l’apice di un far west generalizzato e di cui prendere coscienza. Tra Mezzogiorno e l’una è imbarazzante anche per i bambini vedere auto in terza fila parcheggiate. Dobbiamo invitare i cittadini a rispettare le norme perché è accaduto che un’ambulanza non riusciva a passare”. Nella replica Vincenti ha proposto “non sensi unici ma cambio di gestione tra strade centrali di Trestina al comune e le altre alla Provincia. Questa Amministrazione ha avuto il merito di togliere le auto da Piazza Gabriotti. Le uniche multe a Trestina sono state fatte vicino ad un ristorante in un pomeriggio di luglio. No allo stato di polizia ma 9 multe per una frazione in cui vive il 20% degli abitanti del comune rivela un’assenza. Facciamo i controlli”. Nelle conclusioni Secondi ha aggiunto: “c’è anche il controllo dei Carabinieri grazie al comune che non fa pagare l’affitto della Caserma. Ci sono investimenti per la scuola, il palazzetto, l’ultimazione del CVA, le strade”.

