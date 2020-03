Teatro gremito per “Becco di rame”. Bel successo della rassega teatrale “Ti racconto una storia”

Un centinaio di persone, la maggior parte bambini con le loro famiglie, ha partecipato al secondo dei tre appuntamenti della rassegna teatrale “Ti racconto una storia”, che si è tenuto domenica scorsa al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro.

Un grande successo di pubblico e di consensi per lo spettacolo “Becco di rame”, con le famiglie che sono uscite da teatro entusiaste e consapevoli che il teatro sia una forma di comunicazione e di arte che può fare solo bene ai più piccoli. “Ti racconto una storia” è frutto della collaborazione tra Comune di Sansepolcro, Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Unicoop ed ha l’obiettivo di avvicinare bambini e giovani al teatro in modo divertente e coinvolgente. Si tratta di occasioni di svago ma anche di cultura.

Il prossimo appuntamento con la rassegna, l’ultimo, è in programma domenica 5 aprile con “Il brutto anatroccolo”, particolarmente indicato per la fascia di età 4-11 anni. Lo spettacolo, ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen, è una rivisitazione con le tecniche del teatro di figura che attua un percorso sulla parità e che vuole insegnare ai ragazzi l’accettazione di sé, la meravigliosa avventura della crescita e la necessità di sognare e sperare; un modo per raccontare le diversità e le varie tappe della vita, attraverso la crescita, l’accettazione di sé stessi e la scoperta dei propri talenti. L’uso dei pupazzi, la narrazione e la freschezza dell’interpretazione, condurranno i piccoli spettatori all’interno di una storia dolce e divertente al tempo stesso, una fiaba che parla tanto al pubblico delle famiglie, quanto a quello delle scuole, dato lo spessore pedagogico della trama. Il testo è stato scritto in seguito agli incontri e ai laboratori tra gli artisti e gli alunni delle scuole coinvolti in un progetto sugli stereotipi di genere.

L’Ufficio Cultura del Comune di Sansepolcro ricorda che lo spettacolo inizia alle 16. Il costo dei biglietti è di 2 euro sia per gli adulti che per i ragazzi (dal terzo figlio l’ingresso è gratuito). Le prevendite sono effettuate in Biblioteca a partire dal lunedì che precede lo spettacolo. I biglietti possono anche essere prenotati chiamando lo 0575-732219 e ritirati il giorno della rappresentazione presso il botteghino del teatro dalle 15.

