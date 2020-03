Secondi (Vice Sindaco Città di Castello) "su video sorveglianza, pronta sinergia pubblico ed enti privati"

“Stiamo predisponendo massicci investimenti sul fronte del potenziamento della video sorveglianza, ma ci sono novità anche per quanto riguarda il la collaborazione con enti privati. Mi riferisco in particolar modo alle pro loco, che se vorranno potranno investire sulla video sorveglianza con Il montaggio di video camere che potranno interagire con la rete pubblica. Resta inteso, che le immagini potranno essere visualizzate solo dalle forze dell’ordine, per casi di necessità e di approfondimento indagini”

