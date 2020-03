Lions Club Tiferno: un successo il torneo di Burraco con incasso in favore della Caritas diocesana

Grande successo per il Torneo di Burraco organizzato dal Lions Club Città di Castello Tiferno con il sostegno del Circolo Accademia degli Illuminati e del suo presidente Gregorio Anastasi che ha messo a disposizione per l’evento gli splendidi locali di Palazzo Bufalini. Il presidente del Lions Enrico Prataiola ha introdotto la giornata ludica molto partecipata, 48 il numero degli iscritti, il cui ricavato sarà devoluto interamente alla Caritas Diocesana. Sentiti ringraziamenti sono stati poi rivolti agli sponsor dell’evento benefico che hanno consentito la messa a disposizione per ogni partecipante e per i vincitori di un prestigioso monte premi. A tutti gli iscritti al torneo, infatti, l’Azienda Top Quality Group, rappresentata dal dr. Giovanni Tersini, gradevole ospite per l’intera giornata, ha rilasciato ad ogni iscritto ben 48 voucher contenenti sconti del 20% da spendere, ad uso illimitato, presso il Resort Borgo dei Sapori ed ha premiato i primi classificati del torneo, con una cena per 4 persone nella stessa struttura. Altri premi sono stati generosamente donati dalla Farmacia Ortalli, e dalla Ceramica Baldelli. Una giornata di divertimento ma anche di aggregazione all’insegna dell’altruismo, come ha spiegato il presidente del LC Prataiola nel suo discorso dove ha ricordato i valori Lions e le importanti opere che in tanti settori della vita sociale e culturale vengono svolte dall’organizzazione in tutto il mondo. Di certo l’evento di domenica, ben organizzato grazie anche all’impegno della Sig.ra Roberta Talamelli, ha ben rappresento questi valori.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati