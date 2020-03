Vicenda Calzolaro: PD “Carizia e Cenciarini non vedono, non sentono e non parlano”

L’assessore Cenciarini si è informato dopo che il PD ha scritto, evidentemente del problema non gli fregava un granché.

Quando si dice che la decisione è frutto di questioni tecniche questo vale ora e valeva prima (può chiedere all’assessore Tosti che è con Lei in giunta per ogni evenienza). Il problema è che la lega faceva finta di interessarsi prima ai problemi del Calzolaro ma ora non gli interessa nulla, tanto è vero che in questi due anni nulla è stato fatto, anzi è arrivato materiale da Terni senza che questa giunta se ne accorgesse e, quindi, con questa logica potrebbe riaccadere in futuro.

La verità è che chi amministra deve amministrare, non può dire non sapevo, era una scelta tecnica e falsità simili.

Ma Lei, caro Cenciarini, è stato assente il 40% delle volte dalla giunta e molte cose forse le saranno sfuggite.

Resta il problema che a Calzolaro nulla è stato risolto. Se governa la lega il problema è tecnico, se governa il PD il problema è politico.

Cenciarini e Carizia non vedono, non sentono e non parlano. La colpa è sempre degli altri. Ma loro che ci stanno a fare?