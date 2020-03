Raccolta firme Sp 100, Lega Altotevere: “Fieri di aver contribuito a questo importante traguardo”

Oltre duemila firme raccolte per la messa in sicurezza della Sp 100 nel tratto di strada che collega Pistrino a Fighille, la Lega: “Fieri di aver contribuito a raggiungere questo traguardo”. Giorgio Baglioni segretario Lega Città di Castello e Manuela Puletti commissario Lega Citerna precisano: “ La Lega è stato l’unico partito a sposare ufficialmente la battaglia portata avanti, in maniera egregia, dal Comitato “SP100 sicura”. Lo abbiamo fatto firmando personalmente la petizione ed esponendo ai nostri gazebo i moduli per la raccolta firme. Quella portata avanti dal Comitato è una battaglia di buon senso che riguarda un’intera comunità, per questo abbiamo accolto con convinzione l’appello lanciato dal comitato stesso. Troppe vittime in un tratto di strada divenuto negli anni il più pericoloso dell’intera valle. La petizione è stata ufficialmente depositata lo scorso Martedi, ora dovrà essere visionata, trattata e discussa in Consiglio regionale, siamo certi – concludono Baglioni e Puletti – che la Lega, così come ha fatto a livello territoriale, accompagnerà questa importante battagli anche a Palazzo Cesaroni, interpretando la voce e la volontà di oltre duemila cittadini della Valtiberina Umbra e Toscana”

