Coronavirus: un’altra arma in più.

Ecco un presidio in più per potenziare l’azione di prevenzione contro Covid19: la Misericordia di Arezzo ha avviato un servizio h 24 di ambulanza dedicata, in collaborazione con ASL, associazioni di Volontariato e Croce Rossa.

Da una ulteriore stretta collaborazione della nostra Associazione con l’ASL, con le Associazioni di Volontariato e con la Croce Rossa è nato un altro servizio: un’ambulanza dedicata alla mobilizzazione di pazienti sospetti per Covid19.

Analogamente a quanto già avvenuto con il camper sanitario – ossia l’ambulatorio mobile – (di cui ci siamo già occupati in apposito articolo), questo nuovo servizio risponde in modo specifico all’esigenza di potenziare il contrasto alla diffusione dei casi di contagio da coronavirus.

Se si verifica la necessità di spostamento e trasporto di un paziente ricoverato per Covid19 (sospetta o conclamata) tra un ospedale e l’altro oppure di sua mobilizzazione fra l’apposito triage e il reparto dell’ospedale stesso, viene impiegato questo mezzo che è in pratica un’ambulanza di soccorso ma destinata esclusivamente a questo tipo di servizio, con proprio autista e soccorritore di 2° livello dell’associazione, riforniti ed equipaggiati con i previsti DPI Dispositivi di protezione individuali a cura di ESTAR (Farmacia regionale).

Quindi il servizio va ad aggiungersi ulteriormente sia a quelli esistenti consueti, sia a quelli già disposti in più come straordinari per l’emergenza nazionale coronavirus, andando così a implementare il repertorio degli strumenti di prevenzione del contagio e potenziamento del contrasto alla sua diffusione.

Questo speciale servizio aggiuntivo dedicato è operativo già da circa 48 ore.

E intanto, proprio mentre oggi lunedì 2 marzo stavamo per uscire con questo post, intorno all’ora di pranzo s’è dovuta registrare la notizia di un primo caso di Covid19 nell’aretino, precisamente a Pergine Valdarno (in attesa ancora di ufficializzazione a cura dell’ISS Istituto Superiore di Sanità…).

Come dire dunque che il principio di massima precauzione ancora una volta s’è rivelato perfettamente fondato.

