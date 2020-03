Cinema Teatro Astra, per “I Venerdì dell’Astra” arriva la Compagnia Teatrale MagioneseVenerdì

Venerdì 6 marzo 2020, ore 21:15, torna al Cinema Teatro Astra di San Giustino la rassegna teatrale “I Venerdì dell’Astra”, rassegna organizzata dal Cinema ASTRA con la preziosa collaborazione di Giorgio Pasquale, attore e scrittore di teatro.

Questo venerdì sarà la volta della Compagnia Teatrale Magionese che porterà in scena uno spettacolo liberamente tratto dall’opera di Gogol,”L’ispettore generale” , considerato uno dei capolavori del teatro internazionale che descrive in modo grottesco personaggi corrotti in un luogo senza tempo e alle prese con una situazione paradossale.

Ingresso 5 euro, Per maggiori informazioni scrivere a info@astrazioni.net, chiamare 075856625 o 3493191176 oppure visitare il sito http://www.astrazioni.net/, pagina facebook Astra.

