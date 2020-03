Area verde Sansecondo: Arcaleni (Castello Cambia) interroga la Giunta

Sullo stato dell’area verde sita in via Pietro Ercolani nella frazione di San Secondo a Città di Castello, definendolo “di abbandono e di incuria”, la consigliera di Castello Cambia Emanuela Arcaleni chiede in un’interrogazione “che cosa l’Amministrazione abbia intenzione di fare e che “vengano al più presto ripristinate le condizioni di sicurezza e agibilità piena con la rimozione delle strutture pericolanti e pericolose e la installazione di alcuni giochi per bambini (a titolo di esempio: uno scivolo, un’altalena ecc. adeguati e sicuri), alcune panchine e (almeno) due porte da calcio e quanto si ritenga utile ad una fruizione ludico-sportiva dell’area stessa. “L’area si trova nella zona residenziale e artigianale di San Secondo, ed è circondata da abitazioni, oltre che da alcuni fabbricati adiacenti, adibiti a attività produttive e servizi – spiega Emanuela Arcaleni, allegando anche la documentazione fotografica – “presenta uno stato di totale abbandono in quanto il poco verde è lasciato allo stato spontaneo, e privo di piante ombreggianti; sono presenti, da circa 40 (quaranta) anni, alcuni giochi del tutto inadeguati e potenzialmente pericolosi per l’incolumità dei bambini: uno scivolo in metallo di altezza superiore ai 2 metri, privo di protezione laterale, semiarrugginito; una altalena, sempre in metallo, in cui un seggiolino si è rotto e presenta catene pendenti, potenzialmente pericolose, e la cui unica seduta rimasta è priva di cinghie di protezione; una (sola) porta da calcio priva di rete e completamente arrugginita; una panchina in legno, traballante e piena di incrostazioni”. “L’area in questione rappresenta l’unico spazio verde a disposizione della popolazione ivi residente, che insieme ad una associazione di volontari, se ne è già presa cura ripiantumandola con circa quattordici piantine lungo il perimetro della stessa. Ma permanendo questo stato di cose, i numerosi bambini non possono utilizzare lo spazio per rincontrarsi e per giocare in piena sicurezza. Quindi urgono interventi”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati