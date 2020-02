Ultimo giorno di servizio, per la dottoressa Marina Vaccari, vice segretario comunale. Targa ricordo da parte dell’amministrazione

“Marina Vaccari in tanti anni di servizio prestato in ruoli apicali anche presso altre importanti pubbliche amministrazioni, ha dato prova quotidiana di capacità e rigore, avendo come bussola – in ogni circostanza – il rispetto delle regole e l’interesse generale della cittadinanza e della stessa Amministrazione comunale. È stata, con generosità, un punto di riferimento per amministratori e dipendenti comunali senza limiti di orario. E oltre questo, la cosa che tutti abbiamo apprezzato di lei è che dietro l’applicazione delle leggi e delle norme ci sono sempre state – legate insieme – competenza, umanità . Per questo la ringraziamo davvero non formalmente.” E’ quanto dichiarato dal sindaco, Luciano Bacchetta, questa mattina nel corso di una cordiale e sentita cerimonia di consegna della targa in segno di riconoscenza alla dottoressa, Marina Vaccari, dirigente e Vice-Segretario comunale al suo ultimo giorno di servizio nell’ente. Presente anche il Segretario Comunale, Bruno Decenti che si è unito alle parole del sindaco nel ringraziare la dottoressa Vaccari per il lavoro svolto con competenza, professionalità e spiccato senso di appartenenza alla comunità locale. Al termine della cerimonia il sindaco ha portato anche il saluto e “il ringraziamento della giunta e consiglio comunale per la lunga attività amministrativa prestata al servizio delle istituzioni e comunità locale.”

