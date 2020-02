Stefano Polidori, recordman di presenze nel campionato amatori, festeggiato a Piosina

“Da quasi trent’anni passione sportiva, amore per il calcio e senso di appartenenza alla comunità hanno l’immagine del Gruppo Sportivo Piosina, una realtà amatoriale che è fulcro sociale della frazione ed esperienza di esempio per Città di Castello”. E’ quanto hanno sottolineato il sindaco Luciano Bacchetta e l’assessore allo Sport Massimo Massetti in occasione della serata speciale dedicata al recordman di presenze del sodalizio calcistico tifernate: Stefano Polidori, che dal 2009 ha giocato 328 partite con la casacca viola della squadra. Un traguardo che è stato festeggiato alla solita maniera, con una conviviale all’insegna della buona cucina e dell’allegria, rituale che i componenti del Gruppo Sportivo Piosina rinnovano una volta al mese. “Con questo record Stefano è forse lo specchio più fedele del valore di questo gruppo, dove si entra per giocare a calcio e si resta per dare il proprio contributo alla promozione sportiva e sociale della comunità di Piosina”, hanno detto Bacchetta e Massetti, nel congratularsi con l’autore del record e nell’unirsi alla cerimonia di premiazione organizzata nello stadio della frazione tifernate. Il presidente del Gruppo Sportivo Piosina Christian Fiori e il vice presidente Nicola Allegria hanno ringraziato Bacchetta e Massetti, sottolineando “la riconoscenza per aver testimoniato con la propria presenza una vicinanza sincera e sentita alla società”. Tra ricordi e aneddoti divertenti, la serata ha offerto l’opportunità di ripercorre la storia del sodalizio, fondato nel 1992, che è tra le realtà del calcio amatoriale umbro più longeve e vittoriose. Tra le memorabili stagioni che hanno portato alla conquista di 17 titoli, resta indimenticabile quella del 2012-2013 che vide la squadra aggiudicarsi tutte le competizioni sotto l’egida della Figc: regular season, finali provinciali e regionali, coppa umbra provinciale e regionale, supercoppa dell’Umbria. Guidato in panchina dall’allenatore Oliviero Rossi, che dalla stagione 1995-1996 è stato prima giocatore e poi tecnico, e in campo dal capitano Massimo Smacchia, il Gruppo Sportivo Piosina in questa stagione è finora al terzo posto del girone A del campionato amatoriale Figc. Agli impegni sportivi la società del presidente Fiori abbina anche una costante attività sociale rivolta alla comunità di Piosina, investendo ogni anno i proventi della stagione per iniziative pubbliche o per l’acquisto di attrezzature, tra cui recentemente un defibrillatore. Il sito web del sodalizio (www.gspiosina.it), aggiornato meticolosamente dal segretario Luca Castellari, è la memoria storica del calcio amatoriale locale, una banca dati completa di tutte le stagioni, con i protagonisti e i risultati.

