Richiesta di slittamento del referendum costituzionale del 29 marzo 2020 – Il Comitato per il No di Perugia scrive al Prefetto

Il Comitato per il No al taglio dei Parlamentari – Perugia ha chiesto al Prefetto di Perugia e all’Ufficio Elettorale della Prefettura perugina di impegnare il Governo a spostare con urgenza la data fissata per il 29 marzo 2020 per la consultazione referendaria, sottolineando che è compito di ogni istituzione salvaguardare i diritti fondamentali su cui si fonda la nostra democrazia.

Le misure d’urgenza varate dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria non consentono il regolare svolgimento della campagna elettorale.

Pur essendo probabile che questa emergenza sanitaria si chiuda nel breve tempo che ci separa dalle urne, ciò non toglie che, in seguito alle disposizioni dettate dal Governo con il decreto legge n. 6 del 23.02.2020 e ai successivi e numerosi provvedimenti adottati da diversi Comuni e Regioni, la scelta dell’elettore sia irrimediabilmente condizionata dalle limitazioni previste.

Le determinazioni assunte dalle autorità, che hanno sospeso manifestazioni pubbliche in alcuni territori, mettono a rischio il diritto all’informazione di una parte rilevante del corpo elettorale nonchè è fortemente ridimensionato il diritto dei cittadini a dar vita a iniziative pubbliche di confronto e di dibattito sul tema in modo uniforme su tutto il territorio.

E’ indispensabile ed urgente un rinvio della data del 29 marzo 2020 fissata per il Referendum Costituzionale per garantire a tutte e tutti il diritto alla partecipazione democratica.

