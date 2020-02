Polcri: “Anas rispetti l’impegno preso con il comune di Anghiari e proceda all’asfaltatura nel centro abitato di San Leo”

Il primo cittadino di Anghiari Alessandro Polcri ha rivolto un appello ad Anas riguardo ai lavori di risanamento del piano viabile sulla statale 73 senese aretina che avrebbero dovuto comprendere, oltre alla località Le Ville di Monterchi anche la frazione di San Leo.

I cantieri invece sono stati chiusi ma i lavori non sono mai stati eseguiti. Il progetto iniziale prevedeva un investimento di 800 mila euro per il risanamento di 3 km di carreggiata attraverso l’utilizzo di uno speciale asfalto sperimentale, appositamente studiato da Anas in collaborazione con l’Università di Pisa e altri partner tecnici, al fine di ridurre il rumore generato dal passaggio dei veicoli nel centro abitato.

Considerato che la viabilità nel tratto di San Leo è particolarmente deteriorata, i lavori erano e sono tutt’ora considerati dall’amministrazione comunale una priorità. “Visto l’aggravarsi del rischio di pericolosità di incidenti per coloro che transito nel tratto di strada che riguarda San Leo, invito Anas ad intervenire con la massima urgenza portando a termine entro l’anno l’impegno preso – ha dichiarato Polcri – vogliamo avere spiegazioni in merito entro 90 giorni dall’ultimo consiglio comunale nel quale abbiamo deliberato all’unanimità l’impegno ad intensificare gli incontri con Anas per la realizzazione della pavimentazione, come programmato. Confido nella sensibilità dei nostri parlamentari del territorio ad intervenire con delle azioni, alzando così l’attenzione sul caso e aiutandoci a trovare una soluzione tempestiva”.

