“Per un mondo di donne”, venerdì 6 marzo iniziativa pubblica presso la sede AUSER di PerugiaPer un mondo di donne”, venerdì 6 marzo iniziativa pubblica presso la sede AUSER di Perugia

Venerdì 6 marzo 2020 dalle ore 10 presso la sede di Auser Umbria Perugia Media Valle del Tevere in Via Gian Battista Vico a Perugia si terrà un’importante iniziativa pubblica. Una mattinata all’insegna di volti, voci, idee ed esperienze con, tra le altre, la casa delle donne in Burkina Faso e Mali a cura di Tamat NGO; “Donne in MediAzione”, nell’ottica di una nuova prospettiva di genere per la promozione dei processi di pace e sicurezza nelle aree di crisi, affette da conflitti o nelle zone post-belliche, a cura di Associazione Culturale Fidem – Festival delle Idee Euro-Mediterranee

Donne dunque come motore di sviluppo, dialogo e crescita con la presentazione attraverso il racconto delle esperienze di quanto di meglio l’AUSER fa per conoscersi e “crescere” bene, con il centro di ascolto, trasporto solidale, sostegno alle fragilità, contrasto alla solitudine e le iniziative delle Università Popolari..

Ci sarà anche la partecipazione di Liberamente Donna ETS, un progetto culturale, formativo ed informativo rivolto in primo luogo alle donne e una rappresentanza del Coordinamento Donne CGIL Perugia.

La mattinata vedrà l’esibizione della giovanissima musicista Margherita Ricci dell’Associazione Alma Andina Perugia con un repertorio che omaggia la cultura popolare latino-americana.

Ci sarà infine un momento conviviale a inaugurare la stagione del giardino di AUSER.

