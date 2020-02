Incidente lungo la E45 a San Giustino, 8 mezzi coinvolti, nessun ferito grave

Incidente senza gravi conseguenze, nel tardo pomeriggio di ieri venerdì 28 febbraio lungo la e45 carreggiata sud, nei pressi dell’uscita di San Giustino. Il sinistro ha coinvolto 8 veicoli. Si è reso necessario, per la rimozione dei mezzi coinvolti, l’intervento di Anas e della Polizia stradale di Città di Castello. Come detto, nessun ferito grave per accertamenti, ma in codice verde, è stato trasportato con il 118, presso l’ospedale di Città di Castello, un bambino. Tratto di strada, chiuso, per consentire agli operatori di rimuovere i mezzi incidentati e code fino ad un chilometro.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati